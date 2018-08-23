Американка похвасталась стажировкой в NASA и сразу ее потеряла

Девушка в оскорбительной форме сообщила юзерам о новой должности в космическом агентстве. Грубиянка впоследствии пожалела, что вела себя неразумно.

Американка под ником @NaomiH_official похвасталась пользователям Twitter, что получила стажировку в Национальном космическом агентстве (NASA). Девушка вышла за рамки приличия, так как поведала юзерам о новости, используя нецензурные слова: «Заткнулись все ***** (нахрен — прим. ред.) я получила стажировку в NASA».

Грубый твит американки привлек внимание Гомера Хикам, который попросил девушку следить за словами. Однако @NaomiH_official не церемонясь ответила: «Отсоси, я работаю в NASA».

Вероятно, хамоватая леди была не в курсе, что Гомер Хикам – знаменитый инженер NASA, который ранее готовил астронавтов и участвовал в создании Хаббла, а также работал над проектированием Международной космической станции.

Когда Хикам просветил американку, что работает в Национальном космическом совете, который также занимается контролем NASA, девушка притихла и удалила грубые сообщения вместе с профилем.

Позже Гомер Хикам уведомил юзеров, что грубиянка потеряла место в известном космическом агентстве. Он также сообщил, что его подобные выражения не оскорбили, но могли задеть сотрудников агентства.

Татьяна Преображенская