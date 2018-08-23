Он молча наблюдал: Друзья рэпера Дрейка жестоко избили человека возле ночного клуба

Молодые люди молча наблюдали, как их агрессивно настроенный товарищ жестоко избил человека вне стен увеселительного заведения.

Инцидент произошел в марте в ночном клубе «Делайла» в Западном Голливуде около 02:15 ночи. Дрейк, Оделл Бэкхем, Юнес Бенджима и группа других клиентов заведения афроамериканского происхождения что-то не поделили и решили выяснить отношения за пределами клуба. По показаниям очевидцев, в их спор включился сотрудник «Делайлы», что дико взбесило Бенджиму. В один момент он начал бить оппонента, после чего его примеру последовали другие. Несчастный не выдержал атаки и рухнул на землю, где его продолжали избивать.

Позже пострадавший заявил о случившемся в местные правоохранительные органы, представители которых начали расследование и поиск злоумышленников, но неожиданно избитый решил забрать свое заявление. Мотивы его поступка пока остаются неизвестными.

Никита Готский