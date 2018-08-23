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| | Отец Меган Маркл обрёк дочь на судьбу принцессы Дианы

Отец Меган Маркл обрёк дочь на судьбу принцессы Дианы

Сегодня, 09:30

Королевский дворецкий и бывший личный помощник принцессы Дианы Пол Баррелл заявил, что напуган тем, что сейчас происходит в жизни Меган Маркл. По его словам, Томас Маркл делает большую ошибку, когда порочит имя дочери в СМИ.

Дворецкий Пол Баррелл утверждает, что Томас Маркл-старший буквально обрёк свою дочь на трудную судьбу принцессы Дианы, которую также трудно воспринимали в знатной монаршей семье. Одному британскому изданию Баррелл сказал: «Я был в подобных ситуациях и видел, как люди говорили о принцессе Диане после её развода с принцем Чарльзом. Диана очень тяжело переживала осуждение и ей трудно было справиться с этим».

Однажды Диана сказала: «Когда кто-то сжигает мост доверия к тебе, его очень трудно восстановить». Пол Баррелл считает, что Меган сможет пережить скандал, однако уже не будет доверять своему отцу, как ранее.


Светлана Славянская
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