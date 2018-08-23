Снова скандал: Мать Меган Маркл впервые даст большое интервью о своей дочери

Мать Меган Маркл, которая ранее не вмешивалась в скандал королевской семьи и не общалась с представителями СМИ, уже запланировала своё первое большое интервью. Сама герцогиня возмущена, поскольку боится, что мать пойдет по стопам её скандального отца.

Дория Рэгланд впервые даст комментарии по поводу скандала вокруг своего бывшего супруга Томаса Маркла, который снова продолжает в СМИ порочить имя дочери Меган. Критикуя королевскую семью и её членов Томас ставит в неловкое положение свою дочь, которая вынуждена краснеть за скандального отца. Теперь за Меган решила заступиться её мать, которая попробует договориться с экс-мужем.

Инсайдеры сообщают, что сама герцогиня не в восторге от того, что её мать вмешивается в скандальную ситуацию, однако не может запретить Дории не общаться с журналистами. «Последнее, чтобы хотела Меган, это чтобы её родственники устраивали цирк в СМИ», - говорит источник.

Светлана Славянская