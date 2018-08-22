Nike закрыла магазины в ЮАР из-за расистского видео

Две торговые точки в Йоханнесбурге прекратили свою работу, в самой компании пока не прокомментировали инцидент.

Nike вынуждена была закрыть сегодня ряд магазинов в ЮАР в связи с распространением якобы расистского видео, автора которого местные СМИ связали с компанией. На видео на фоне курорта белый житель ЮАР произносит фразу: «Не видно ни одного кафра. Чертов рай на земле». Кафрами называют в ЮАР местных африканцев, данное слово напоминает «ниггера» в Штатах.

Подобный эпизод произошел в ЮАР в начале года. Тогда бренд H&M временно закрыл свои магазины в стране из-за рекламы с картинкой, изображающей маленького чернокожего ребенка с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях».

Прежде экс-игрок казанского «Рубина» Макбет Сибайя заявил, что в России нет расизма, чего нельзя сказать о его родине ЮАР. Там, по его словам, имеется явно выраженная ненависть, в РФ игрок такого совсем не почувствовал.

Никита Готский