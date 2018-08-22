В США появился супермаркет из легендарных «Симпсонов»

Копия Kwik-E-Mart, в который ходили за покупками герои легендарного мультфильма, открылась в Южной Каролине.

Супермаркет из знаменитых «Симпсонов» появился в Миртл-Бич, который расположен на атлантическом побережье США. Здание похоже на Kwik-E-Mart из популярного мульта не только внешне, товары в магазине также оформлены как в «Симпсонах».

Для поклонников сериала это настоящий рай. Здесь есть пончики, газировка и пиво с логотипом «Симпсонов» и любимые хот-доги Гомера. В новой торговой точке можно приобрести разнообразные сувениры с изображением героев, среди которых и индеец Алу, заведующий Kwik-E-Mart по сюжету мультфильма.

Марк Корнелл, являющийся одним из инициаторов проекта, считает, что магазин будет интересен для посетителей всех возрастов, так как «Симпсоны» появились на экранах в 1989 году и до сих пор выходят в эфир.

Марк рассказал случай, когда в Kwik-E-Mart зашла 64-летняя женщина с сыном, невесткой и тремя их детьми. Они спорили, кто больше любит сериал. «Нужно ли говорить что-то еще, когда вы видите, как заходят три поколения людей, любящих «Симпсонов», - резюмировал Корнелл.

Татьяна Преображенская