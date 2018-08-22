«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна Россияне собирали триколор из сигарет, трусов, носков и пробирок Бюджетный iPhone 9 получит устаревшие детали iPhone 7 «Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью Пропала «золотая жила»: Звезда «Универа» останется без работы Новый клип Монеточки «90-е» попал в тренды YouTube с 900 тысячами просмотров за сутки Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь Канье Уэст и Ким Кардашьян станут родителями в четвёртый раз Битва титанов: Сражение диких мустангов шокировало интернет-пользователей Спустила в унитаз: Критики Ники Минаж в ужасе от низких продаж билетов на её концерты
| | В США умер альпака, наевшись чипсов и арахиса

В США умер альпака, наевшись чипсов и арахиса

Сегодня, 17:40

Даже врачи не смогли помочь животному методом переливания крови. Теперь всех его сородичей отгородят от человека, носившего им пищу.

 

Альпака, обитавший в США, умер после того, как переел чипсов и арахиса, которые ему приносили на поляну. По данным местных телеканалов, животное Олли, росшее под присмотром ветеринаров, скончалось от эндотоксемии. Вредную провизию ему привозил водитель машины, ныне он разыскивается властями. Альпака съел очень много чипсов и арахиса, после чего ему перелили кровь, но это не помогло сохранить жизнь зверьку.

Ранее в Аргентине на одной из ферм произошел массовый мор коров. Сельские жители нашли своих питомцев без языков, у них не было мяса возле зубов. Люди заявили, что ровные разрезы в теле животных кто-то сделал лазером, так как на трупах отсутствуют всяческие следы ножа. Крестьяне не исключают, что коров убили пришельцы, потому как перед этим они видели в небе странные огни.


Никита Готский
Новости по теме
В Канаде альпака плюнула в подростка, который пытался её покормить
В Канаде альпака плюнула в подростка, который пытался её покормить

В канадском городе Онтарио маленький мальчик обрел горький опыт. Он пытался покормить альпаку, но животное плюнуло в лицо. Об этом инциденте сообщил журналист…

Тимати и Анастасия Решетова рассмешили пользователей Сети рекламой чипсов
Тимати и Анастасия Решетова рассмешили пользователей Сети рекламой чипсов

Звездная пара Тимати и Анастасия Решетова выложили в социальную сеть Instagram видеоролик с рекламой чипсов, в котором они вместе недавно снялись.

Facebook: Пакет чипсов убил умного домашнего питбуля
Facebook: Пакет чипсов убил умного домашнего питбуля

Пользовательница Facebook Кристина Янг предупреждает любителей собак о смертельной опасности пакетов из-под чипсов для питомцев. От этого скончался ее домашний…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости