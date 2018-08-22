В США умер альпака, наевшись чипсов и арахиса

Даже врачи не смогли помочь животному методом переливания крови. Теперь всех его сородичей отгородят от человека, носившего им пищу.

Альпака, обитавший в США, умер после того, как переел чипсов и арахиса, которые ему приносили на поляну. По данным местных телеканалов, животное Олли, росшее под присмотром ветеринаров, скончалось от эндотоксемии. Вредную провизию ему привозил водитель машины, ныне он разыскивается властями. Альпака съел очень много чипсов и арахиса, после чего ему перелили кровь, но это не помогло сохранить жизнь зверьку.

Ранее в Аргентине на одной из ферм произошел массовый мор коров. Сельские жители нашли своих питомцев без языков, у них не было мяса возле зубов. Люди заявили, что ровные разрезы в теле животных кто-то сделал лазером, так как на трупах отсутствуют всяческие следы ножа. Крестьяне не исключают, что коров убили пришельцы, потому как перед этим они видели в небе странные огни.

Никита Готский