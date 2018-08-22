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| | Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь

Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь

Сегодня, 16:05

На территории Индии местные жители верят в силу «живого бога», который живет в городе Джабалпура. Именно так обращаются к священнику, тело которого изуродовала неизвестная болезнь.

Индийский 53-летний богослужитель Бхарат Тивари уже много лет страдает от неизлечимого заболевания, которое сделало его кости гибкими, а тело очень маленьким. Медики поняли, что с Тивари что-то не так, когда ему было всего 5 лет, однако до теперь медицина бессильна побороть редкое генетическое заболевание. Сам священник на жизнь не жалуется и считает свое тело благословением высших сил.

Более того, местные жители почитают Бхарата Тивари, так как убеждены, что он является реинкарнацией древнего индийского бога, который теперь решил жить на земле среди людей. Живет священник за счет людей, которые приезжают к нему из разных уголков Индии за благословением.


Светлана Славянская
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