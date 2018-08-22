Битва титанов: Сражение диких мустангов шокировало интернет-пользователей

В американском штате Юта фотографу удалось запечатлеть уникальные кадры, когда два диких мустанга сражаются за территорию. Битва титанов продлилась до первой крови, когда лошади стали кусать друг друга.

Необычные изображения, сделанные профессиональным фотографом Джами Боллшвайлером, показывают битву двух жеребцов в западной пустыне штата Юта в начале этого месяца. Интернет-пользователи были шокированы, когда увидели данные снимки. Фотограф прокомментировал сражение лошадей и заявил. что впервые в жизни увидел подобное действие.

По словам Боллшвайлера, мустанги кусали друг друга и со всей силы бились копытами. Схватка завершилась лишь после того, как один жеребец до крови прокусил морду соперника, после чего тот отступил.

Светлана Славянская