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| | Экзотические каникулы принца Гарри и Меган Маркл возмутили налогоплательщиков

Экзотические каникулы принца Гарри и Меган Маркл возмутили налогоплательщиков

Сегодня, 10:05

Британские налогоплательщиков возмущены новым образом жизни принца Гарри и его новоиспеченной супруги Меган Маркл. Народу не нравится, что за налоги Великобритании принц устраивает себе экзотические каникулы.

Проведенный опрос в Великобритании показал, что многие люди считают, что принц Гарри хочет жить так, как звезды реалити-шоу. Традиционно британская королевская семья проводила каникулы в августе в своем поместье в Балморале, однако в этом году все изменилось и принц Гарри теперь предпочитают экзотический отпуск. Так Гарри и Меган уже побывали в Африке, а на прошлой неделе полетели на частном самолете отдыхать со своими друзьями на озеро Комо.

Напомним, что за одну только безопасность пары и охрану на свадьбе из казны было потрачено от 24 до 30 миллионов фунтов стерлингов, которые были покрыты рядовыми членами общества, а именно налогоплательщиками. Теперь народ не хочет оплачивать ещё и каникулы молодого принца.


Светлана Славянская
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