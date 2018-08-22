Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Экзотические каникулы принца Гарри и Меган Маркл возмутили налогоплательщиков Королева в гневе: Принцесса Евгения отказалась подписывать брачный договор Постаревший Роберт Де Ниро ужаснул фанатов обвисшим животом Пьяная была? Хейтеры высмеяли травму Волочковой и назвали ее «калекой Грустная бабушка: Помолодевшая Алла Пугачева узнала рецепт вечной молодости Брат Меган Маркл обвинил принца Гарри в том, что герцогиня отвернулась от отца Волочкова растоптала морского ежа и продолжает издеваться над фанатами «Кристина согрешила?»: Сын Кристины Орбакайте вырос копией Максима Галкина Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности
| | Королева в гневе: Принцесса Евгения отказалась подписывать брачный договор

Королева в гневе: Принцесса Евгения отказалась подписывать брачный договор

Сегодня, 09:18

В октябре состоится вторая королевская свадьба за текущий год. Теперь в качестве невесты уже будет не Меган Маркл, а внучка королевы Елизаветы II – принцесса Евгения. Однако вокруг свадьбы уже царит скандал, поскольку принцесса отказалась подписывать брачный договор.

Источники близкие к королевской семье утверждают, что королева Елизавета II пребывает в гневе, так как её ослушалась 28-летняя внучка Евгения, которая заявила, что никогда не согласится на брачный договор, чтобы не оскорблять своего жениха 31-летнего Джека Бруксбанка. Таким образом пара не будет подписывать брачное соглашение.

Однако, по словам юристов, это не имеет значение, поскольку основная часть имущества Евгении принадлежит королевской семье и самой королеве, а потому даже если пара разведется, то Бруксбанка не сможет отсудить у супруги половину её имущества. Напомним, что свадьба запланирована на 12 октября. По слухам, торжество не сможет посетить Кейт Миддлтон.


Светлана Славянская
Новости по теме
Королева Елизаветы II оскорбила жениха своей внучки принцессы Евгении
Королева Елизаветы II оскорбила жениха своей внучки принцессы Евгении

В королевской семье снова царит скандал. На этот раз внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения возмущена тем, что её будущему мужу не дадут титул.…

Не леди: 4 случая, когда Меган Маркл и принцесса Евгения нарушили королевский протокол
Не леди: 4 случая, когда Меган Маркл и принцесса Евгения нарушили королевский протокол

Протокол, установленный королевой Елизаветой II по отношению к женщинам в королевской семье, сильно ограничивает высокопоставленных дам Великобритании. Как…

Принц Гарри, несмотря на давление семьи, отказался подписывать брачный контракт с Меган Маркл
Принц Гарри, несмотря на давление семьи, отказался подписывать брачный контракт с Меган Маркл

 Наследник английского трона на сегодня владеет 40 миллионами долларов, а его жена накопила только семь. Правозащитников принца пугают родные Маркл, некоторые…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости