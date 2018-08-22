Королева в гневе: Принцесса Евгения отказалась подписывать брачный договор

В октябре состоится вторая королевская свадьба за текущий год. Теперь в качестве невесты уже будет не Меган Маркл, а внучка королевы Елизаветы II – принцесса Евгения. Однако вокруг свадьбы уже царит скандал, поскольку принцесса отказалась подписывать брачный договор.

Источники близкие к королевской семье утверждают, что королева Елизавета II пребывает в гневе, так как её ослушалась 28-летняя внучка Евгения, которая заявила, что никогда не согласится на брачный договор, чтобы не оскорблять своего жениха 31-летнего Джека Бруксбанка. Таким образом пара не будет подписывать брачное соглашение.

Однако, по словам юристов, это не имеет значение, поскольку основная часть имущества Евгении принадлежит королевской семье и самой королеве, а потому даже если пара разведется, то Бруксбанка не сможет отсудить у супруги половину её имущества. Напомним, что свадьба запланирована на 12 октября. По слухам, торжество не сможет посетить Кейт Миддлтон.

Светлана Славянская