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| | Брат Меган Маркл обвинил принца Гарри в том, что герцогиня отвернулась от отца

Брат Меган Маркл обвинил принца Гарри в том, что герцогиня отвернулась от отца

Сегодня, 08:01

Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший дал небольшое интервью, в котором назвал виновника такого отчужденного поведения экс-актрисы к своей собственной семье. По мнению мужчины, в таком поведении Меган виноват принц Гарри.

Томас Маркл-младший обвинил свою знаменитую сестру в том, что Меган не заботиться о их общем отце и даже не общается с ним. По словам мужчины, сердце его отца может не выдержать такого напряжения и в этом будет виновата герцогиня Сассекская. Брат Меган утверждает, что если бы не принц Гарри, она бы смогла посетить своего отца, который уже долгое время ждет встречи с дочерью.

Также Томас Маркл-младший заявил, что Меган, которая отвернулась от отца, должна уладить проблемы со своей семьей, однако не делает это из-за нового королевского статуса. «Она чувствует себя выше всех остальных», - заявил сводный брат герцогини.


Светлана Славянская
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