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| | «Избивают и угрожают ножами»: на курортах Туниса орудует банда грабителей

«Избивают и угрожают ножами»: на курортах Туниса орудует банда грабителей

Сегодня, 18:26

Полиция курортного города Ла-Марса разыскивает опасных преступников, которые нападают на прохожих туристов.

По информации тунисских СМИ, первые жалобы на грабителей поступили в полицию от молодого человека, которого вместе с его братом окружили на улице 15 агрессивно настроенных мужчин. Угрожая ножами, они избили прохожих и отобрали у них ценные вещи - мобильные телефоны, часы и деньги.

 

Трех подозреваемых стражам порядка удалось задержать. Их поместили под стражу. Остальные участники преступления так и не пойманы.

Между тем, подобные происшествия случаются почти ежедневно. Несколько дней назад, 14 августа, в Эль-Омране был арестован опасный преступник по прозвищу Weld Haouet, недавно ограбивший мужчину и двух его дочерей.

Нападения совершаются даже в ночных клубах. Вечером 10 августа молодая пара атаковала сотрудника службы безопасности одного из заведений.

Полицию преступники не боятся, периодически оскорбляя стражей порядка и нападая на них. 11 августа 42-летний мужчина был задержан за ругательства в адрес представителей Национальной гвардии. Позднее стало известно, что он поддерживал тесный контакт с террористическими организациями внутри страны и за ее пределами.

На грабежи тунисцев зачастую толкает бедность и высокий уровень безработицы, говорят эксперты. Свидетельством тому служат многочисленные протесты и забастовки, парализующие экономические процессы в стране. В поисках легкого заработка многие сколачивают банды или примыкают к радикальным группировкам. Только за последний месяц в Тунисе удалось предотвратить несколько терактов.

Такая обстановка уже обернулась для страны сокращением туристического потока. Некоторые авиакомпании отказываются организовывать рейсы в Тунис, несмотря на пик отпускного сезона.

Усугубляет ситуацию поведение власти - вместо обеспечения внутренней безопасности чиновники «шьют» дела иностранным партнерам, подрывая международные отношения. Так, безосновательные обвинения в терроризме были предъявлены экипажу российского судна Ural, которое заплыло в порт Туниса для ремонта после шторма, но вынуждено простаивать в Северной Африке уже более полугода.

Политологи говорят, что уровень опасности в Тунисе приближается к красному, предсказывая дальнейшее снижение доходов страны, усугубление экономических проблем и социальные бунты, которые спровоцируют всевозможные проявления криминала. Самой легкой «добычей» для преступников станут, по всей вероятности, туристы, которые меньше всего подготовлены к нападениям и, судя по новостным сводкам, не могут рассчитывать на своевременную помощь правоохранителей.


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