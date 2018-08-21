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| | Шведский истребитель разбился из-за столкновения с птицей

Шведский истребитель разбился из-за столкновения с птицей

Сегодня, 18:05

Происшествие произошло над лесной зоной в провинции Блекинг.

Пресс-служба Вооруженных сил Швеции информирует, что шведский истребитель модели Jas 39 Gripen утром 21 августа разбился из-за столкновения с птицей. Летательное средство упало в зоне лесополосы в провинции Блекинг, а пилот истребителя четвертого поколения успел вовремя катапультироваться. После крушения его доставили для осмотра в леченое учреждение, его самочувствие было удовлетворительным.

Столкновения с птицами довольно частая причина аварии, но не только этим пернатые способны воспрепятствовать полету. 13 августа самолет Sukhoi Superjet 100, который должен был доставить пассажиров по рейсу «Ухта – Москва» и уже начал набирать разгон, но в двигатель попала птица, из-за чего экипажу пришлось экстренно приземлиться.

Ученые уже давно работают над способом отпугивания птиц от летательных аппаратов. Недавно сообщалось про дроны, которые должны отгонять птиц от самолетов, но этот метод признан ненадежным, ведь поведение испуганной птицы сложно предсказать, как и траекторию ее движений. К тому же дроны могут применены только в аэропортах, когда пернатых можно попытаться прогнать перед взлетом лайнера, но управляемые беспилотники не решат проблему столкновений с птицами в воздухе.


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