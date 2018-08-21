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| | В Австралии скончался проживший 60 лет в джунглях «русский Тарзан»

В Австралии скончался проживший 60 лет в джунглях «русский Тарзан»

Сегодня, 17:40

Речь о знаменитом отшельнике Михаиле Фоменко. Свои последние годы жизни он провел в доме престарелых в городе Бабинда.

 

До этого «русский Тарзан» более 60 лет прожил в джунглях, отказавшись от любых благ, предоставляемых цивилизацией. На момент кончины Фоменко было 88 лет.

Про себя отшельник говорил, что он является сыном атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко и грузинской княжны Елизаветы Мачабели, однако ни одного документа, который мог бы подтвердить юридически его слова так обнаружено и не было. Его семейство якобы сбежало от власти Советского Союза в Японию, а следом перебралось в Австралию.

В юношеском возрасте Михаил достиг немалых успехов, занимаясь легкой атлетикой и даже отобрался в сборную Олимпиады 1956 года. После он внезапно для всех отказался от всех благ цивилизации и ушел жить в лес. Там он жил в полном одиночестве, охотясь на крокодилов и кабанов.

Его неоднократно находили в джунглях истощенным, арестовывали за бродяжничество, а также проводили принудительное лечение электрошоком в психиатрической больнице. Он, однако, неизменно покидал людей и возвращался обратно в джунгли, за что и получил прозвище «русский Тарзан». В 2012 году его все же смогли поместить в приют для пожилых людей, где он и провел остаток своей жизни.


Николай Офицеров
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