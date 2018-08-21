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| | «Следующая Россия?» В мексиканском городе разрешили жителям заниматься сексом прямо на улице

«Следующая Россия?» В мексиканском городе разрешили жителям заниматься сексом прямо на улице

Сегодня, 19:51

Теперь жителей Гвадалахары не будут привлекать к ответственности, если застанут за прямо на улице «грешным делом». Власти призвали полицейских искоренять преступность, а не охотиться за безденежными парочками, не имеющими средств снять номер.

Мексиканский город-миллионник стал зоной свободной любви. Пока занятия сексом, даже в неположенном месте, никому из жителей не мешают - они не будут пресекаться. Морфин Отеро, один из работников городского совета, считает, что это поставит крест на вымогательстве полицией денег у молодых людей. Гвадалахара, один из самых консервативных городов с пуританской католической моралью. Против инициативы городского совета уже выступили некоторые партии и религиозные организации.

Следующей может стать Россия. Говоря о недавно построенном парке «Зарядье» главный архитектор Москвы упомянул, что для влюблённых пар там просто рай. Отдалённые лавочки в аллеях и густые кусты позволяют заниматься любовью вдали от любопытных глаз и люди вовсю этим пользуются. Однако подобное заявление никак не подтверждается российским законодательством, предусматривающим ответственность за публичный секс.


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