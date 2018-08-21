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| | Британский аутист чуть не умер от фекалий, переполнивших организм

Британский аутист чуть не умер от фекалий, переполнивших организм

Сегодня, 14:21

Это могло привести к отказу жизненно важных органов. К счастью, врачи вовремя вмешались и спасли пациента.

Мужчина-аутист за последние 4 года нередко попадал в больницу из-за хронических запоров. В очередной раз 24-летний пациент обратился к врачам из-за боли в животе и продолжительным поносом. Медики определили, что у мужчины идиопатический мегаректум, вызванный запорами. Когда пациент отказался от клизмы, ему были прописаны оральные слабительные средства, и он был отпущен домой. Через два дня он снова был доставлен в клинику уже в значительно более тяжёлом состоянии. Результаты показали плохой анализ крови, повышенную кислотность организма и отказ работы почек.

Его прямая кишка была переполнена фекалиями и раздулась до 18 сантиметров. В результате он был помещён в отделение интенсивной хирургии, где ему была сделана операция по, так называемой, перфорации кишечника. Медики сообщают, что он чуть не умер, но операция спасла ему жизнь. По словам британских врачей, мегаректум лечится клизмами и слабительными, и только в особо сложных случаях возникает необходимость операции.


Дмитрий Брокгауз
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