Карты Google превратили женщину в карлика из «Игры престолов»

Неполадки в работе Google Карт кардинально изменили внешность женщины.

Одна из посетительниц дорогого обувного бутика в «Бурдж Халифа» ожидала продавца, сидя на диване. В этот момент она и попала в объектив камеры Google. То, во что превратили женщину камеры, напомнило карлика, персонажа знаменитого сериала «Игра Престолов». Неестественно широкие плечи, рост ниже обычного, ушедшая в плечи голова и как будто бы огромный горб на спине. Знаменитый небоскрёб «Бурдж Халифа» в Дубаи буквально набит видеокамерами, среди которых есть и принадлежащие Google. Они ведут панорамную съёмку, склеивая несколько изображений в одно, что придаёт реалистичность картинке.