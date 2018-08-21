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| | Карты Google превратили женщину в карлика из «Игры престолов»

Карты Google превратили женщину в карлика из «Игры престолов»

Сегодня, 14:57

Неполадки в работе Google Карт кардинально изменили внешность женщины.

Одна из посетительниц дорогого обувного бутика в «Бурдж Халифа» ожидала продавца, сидя на диване. В этот момент она и попала в объектив камеры Google. То, во что превратили женщину камеры, напомнило карлика, персонажа знаменитого сериала «Игра Престолов». Неестественно широкие плечи, рост ниже обычного, ушедшая в плечи голова и как будто бы огромный горб на спине. Знаменитый небоскрёб «Бурдж Халифа» в Дубаи буквально набит видеокамерами, среди которых есть и принадлежащие Google. Они ведут панорамную съёмку, склеивая несколько изображений в одно, что придаёт реалистичность картинке.

Однако стоит появиться движущемуся объекту и может получиться курьёз. Подобные конфузы с Google картами уже происходили в «Бурдж Халифа». Если верить изображениям, то по торговому центру вовсю гуляют люди без головы и отдельные части тела. Напоминаем, Google карты часто демонстрируют курьёзные или пугающие фото, как например, силуэт пришельца за окном обычного дома.


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