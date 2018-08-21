Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес на премии MTV Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу Наркобарыга прислал в Apple Store килограмм метамфетамина «Дитя природы»: Голый Панин в образе первобытного человека освоил наскальную живопись Астролог раскрыла тайну развода Петросяна и Степаненко Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены
| | Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу

Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу

Сегодня, 11:11

Группа аквалангистов решила сделать видео вместе с китовой акулой, которая находится на грани исчезновения. Активисты, защищающие животных, ролик не оценили, и стали обвинять пловцов в непристойном поведении.

Группа аквалангистов, отдыхавших в заливе Чендравасих, Индонезия, решила развлечь себя катанием на китовой акуле. В опубликованном ролике один из пловцов взбирается на спину животного, выбрав в качестве опоры голову. Спустя какое-то время он подает сигнал о том, что всё в порядке. Самим аквалангистам видео показалось довольно забавным, ведь не всем удаётся оседлать китовую акулу.

А вот пользователей Сети ролик шокировал. Многие стали писать о том, что данный вид близок к вымиранию, и относиться к его представителям стоит бережно. Активисты, борющиеся за права животных, стали писать жалобы на аквалангистов, оседлавших акулу. Властям удалось найти группу и пловца, взобравшегося на спину морского животного. На данный момент мужчина находится под стражей, так как законы Индонезии запрещают прикасаться к вымирающим видам.


Соломон Эспи
Новости по теме
Австралийский серфингист из-за страха атаковал акулу и вытащил ее на берег
Австралийский серфингист из-за страха атаковал акулу и вытащил ее на берег

Схватка человека и акулы произошла возле мыса Леннокс-Поинт на территории штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Серфингист решил поплавать, но столкнулся с…

Гигантская акула преследовала лодку у берега Великобритании
Гигантская акула преследовала лодку у берега Великобритании

В Сети появилось видео, на котором видно огромную акулу, которая подплыла очень близко к берегу. Как утверждают очевидцы, она преследовала мужчину, который…

В Сети набирает популярность ролик с зубром, просунувшим голову в авто
В Сети набирает популярность ролик с зубром, просунувшим голову в авто

Пользователь YouTube по имени Райен опубликовал видео своего товарища, где огромный зубр нагло показывает язык на камеру. Этот ролик завоевал огромную…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости