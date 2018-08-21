Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу

Группа аквалангистов решила сделать видео вместе с китовой акулой, которая находится на грани исчезновения. Активисты, защищающие животных, ролик не оценили, и стали обвинять пловцов в непристойном поведении.

Группа аквалангистов, отдыхавших в заливе Чендравасих, Индонезия, решила развлечь себя катанием на китовой акуле. В опубликованном ролике один из пловцов взбирается на спину животного, выбрав в качестве опоры голову. Спустя какое-то время он подает сигнал о том, что всё в порядке. Самим аквалангистам видео показалось довольно забавным, ведь не всем удаётся оседлать китовую акулу.

А вот пользователей Сети ролик шокировал. Многие стали писать о том, что данный вид близок к вымиранию, и относиться к его представителям стоит бережно. Активисты, борющиеся за права животных, стали писать жалобы на аквалангистов, оседлавших акулу. Властям удалось найти группу и пловца, взобравшегося на спину морского животного. На данный момент мужчина находится под стражей, так как законы Индонезии запрещают прикасаться к вымирающим видам.

Соломон Эспи