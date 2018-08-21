Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами

Консультант по стилю Анна Акбар изучила фирменную прическу Меган Маркл и заявила, что такой беспорядок на голове явно не соответствует королевскому протоколу. Более того, стилист осмелились сравнить прическу жены принца Гарри с рваными джинсами.

Герцогиня Сассекская сделала непринужденный пучок из волос своей фирменной прической с которой Меган Маркл можно увидеть на многих официальных приемах. Однако стилист Анна Акбар посчитала, что Меган снова потерпела позор, так как фактически нарушила королевский протокол. Большинство женщин-членов королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон, придерживаются чистых, отполированных причесок, но это не относится к Меган.

Небрежный пучок является «стратегической» прической для герцогини Сассекской, который делается не 5 минут. «Я бы сказала, что прическа Меган ничем не отличается от рваных джинсов с дырками. Это своего рода стратегический беспорядок, который может выглядеть стильно, но он совершенно не подходит герцогине», - заявила Анна Акбар.

Светлана Славянская