Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены Сегодня мусульмане всего мира отмечают великий праздник Курбан-байрам Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО «Разводилы» на приорах: На участке М4 «Дон» мошенники специально создают аварийные ситуации Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью «Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов «Жуткая старуха»: 69-летняя Алла Пугачёва взбесила фанатов короткими кожаными шортами «Мамина ксерокопия»: Ксения Бородина шокировала сходством с дочерью
| | Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами

Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами

Сегодня, 10:28

Консультант по стилю Анна Акбар изучила фирменную прическу Меган Маркл и заявила, что такой беспорядок на голове явно не соответствует королевскому протоколу. Более того, стилист осмелились сравнить прическу жены принца Гарри с рваными джинсами.

Герцогиня Сассекская сделала непринужденный пучок из волос своей фирменной прической с которой Меган Маркл можно увидеть на многих официальных приемах. Однако стилист Анна Акбар посчитала, что Меган снова потерпела позор, так как фактически нарушила королевский протокол. Большинство женщин-членов королевской семьи, в том числе Кейт Миддлтон, придерживаются чистых, отполированных причесок, но это не относится к Меган.

Небрежный пучок является «стратегической» прической для герцогини Сассекской, который делается не 5 минут. «Я бы сказала, что прическа Меган ничем не отличается от рваных джинсов с дырками. Это своего рода стратегический беспорядок, который может выглядеть стильно, но он совершенно не подходит герцогине», - заявила Анна Акбар.


Светлана Славянская
Новости по теме
Стилисты показали, как за 15 минут сделать свадебную прическу Меган Маркл
Стилисты показали, как за 15 минут сделать свадебную прическу Меган Маркл

Миллионы людей со всего мира наблюдали за королевской свадьбой принца Гарри и Меган Маркл. Многие девушки были восхищены образом невесты, а стилисты…

Беременная Кейт Миддлтон проигнорирует девичник Меган Маркл
Беременная Кейт Миддлтон проигнорирует девичник Меган Маркл

Беременная герцогиня Кейт Миддлтон проигнорирует предстоящий девичник невесты принца Гарри Меган Маркл. Супруга принца Уильяма отказалась посетить…

Кейт Миддлтон в ярости: Меган Маркл снова разозлила герцогиню
Кейт Миддлтон в ярости: Меган Маркл снова разозлила герцогиню

Супругу принца Уильяма и мать троих королевских детей снова находится в ярости из-за Меган Маркл. Дело в том, что в отсутствии герцогини Кембриджской…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости