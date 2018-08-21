Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО «Разводилы» на приорах: На участке М4 «Дон» мошенники специально создают аварийные ситуации Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью «Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов «Жуткая старуха»: 69-летняя Алла Пугачёва взбесила фанатов короткими кожаными шортами «Мамина ксерокопия»: Ксения Бородина шокировала сходством с дочерью Ежедневное употребление молока сократит риск развития диабета и ожирения Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки
| | Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО

Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО

Сегодня, 08:58

Американские охотники за НЛО убеждены, что замеченный на территории Нью-Йорка гигантский летающий объект, является настоящим кораблем с пришельцами. Видео буквально «взорвало» видеохостинг YouTube.

Очевидцы из Нью-Йорка проинформировали, что 19 августа этого года сняли на видео огромных размеров НЛО, который вальяжно передвигался по воздуху. Местные жители были шокированы от подобной встрече, а потому и поспешили сообщить уфологам об увиденном. Охотники за НЛО также пребывают в ужасе, поскольку за свою карьеру никогда не сталкивались с подобным инопланетным объектом.

Однако интернет-пользователи не разделяют удивления уфологов и смело утверждают в комментариях на YouTube, что якобы инопланетный корабль мог являться простым дирижаблем или большим военным самолетом.


Светлана Славянская
Новости по теме
Пришельцы следят за людьми: В Японии сняли на видео НЛО
Пришельцы следят за людьми: В Японии сняли на видео НЛО

На территории Японии в городе Нумадзу исследователи сняли на видео инопланетный объект, который на протяжении некоторого времени завис в небе. Охотники за НЛО…

Инопланетяне в Швейцарии: Очевидцы сняли на видео три НЛО
Инопланетяне в Швейцарии: Очевидцы сняли на видео три НЛО

Очевидцы из Швейцарии заявили, что в ясном небе видели три летающих объекта, которые образовали треугольник. Загадочное видео с НЛО появилось в Сети и стало…

Жители Канады сняли на видео редкое светящиеся НЛО
Жители Канады сняли на видео редкое светящиеся НЛО

На территории Канады в городе Квебек свидетелем редкого явления стал мужчина, который и снял на видео светящиеся НЛО. Уфологи принялись изучать кадры и…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости