Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО

Американские охотники за НЛО убеждены, что замеченный на территории Нью-Йорка гигантский летающий объект, является настоящим кораблем с пришельцами. Видео буквально «взорвало» видеохостинг YouTube.

Очевидцы из Нью-Йорка проинформировали, что 19 августа этого года сняли на видео огромных размеров НЛО, который вальяжно передвигался по воздуху. Местные жители были шокированы от подобной встрече, а потому и поспешили сообщить уфологам об увиденном. Охотники за НЛО также пребывают в ужасе, поскольку за свою карьеру никогда не сталкивались с подобным инопланетным объектом.

Однако интернет-пользователи не разделяют удивления уфологов и смело утверждают в комментариях на YouTube, что якобы инопланетный корабль мог являться простым дирижаблем или большим военным самолетом.

Светлана Славянская