Американец снял замаскированную «Звезду Смерти»

Очевидцы утверждают, что никогда ранее им не приходилось видеть небесное явление такой идеальной формы.

Это странное событие произошло в городке Ричмонд, штат Вирджиния. Местный житель, прогуливаясь вечером, заметил в закатном небе облако причудливой формы. Он не мог поверить, что такое возможно. Тем не менее, он решил снять происходящее на камеру смартфона. Прежде всего, американца поразили размеры прямоугольного облака. Оно напоминало, огромную завесу, которая пытается что-то скрыть. На фоне шумихи вокруг приближения планеты Нибиру, житель Вирджинии предположил связь между этим необычным атмосферным явлением и двенадцатой планетой. В какой-то момент ему показалось, что это знамение обещанного конца света.

После публикации ролика в соцсети, комментаторы предположили, что это похоже на знаменитую киношную «Звезду Смерти», которая замаскировалась в небе для наблюдения за землянами. Простые зрители и любители уфологической конспирологии отмечают идеальную прямоугольную форму облака, которая только добавляет таинственности этому явлению.

Дмитрий Брокгауз