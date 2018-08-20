Самая сексуальная бабушка мира нокаутировала поклонников голым снимком

Никто не верит, что такая красавица уже стала бабушкой

Накануне Джина Стюарт опубликовала в соцсети Instagram обнаженные снимки. Подписчики не верят, что бабушка может иметь такие идеальные формы. Модели уже 47 лет. Стюарт в этом году поборется за титул «Мисс Maxim-2018».

Опубликованные снимки просто разорвали Сеть. «Самая горячая бабушка Австралии» утверждает, что секрета красоты никакого нет, нужно правильно питаться и посещаться спортзал. Джина Стюарт советует тщательно высыпаться. Модель согласилась только на одну пластическую операцию – увеличение груди. Сексуальная бабушка мира принимает участие в конкурсе «Мисс Maxim – 2018» не ради славы, она хочет вдохновить женщин. В случаи победы, все выигранные денежные средства Стюарт отдаст своей приятельнице, которой медики поставили диагноз – инсульт.

Кстати, если бы модель управляла миром один день, то она бы сделала «Нутеллу», арахисовое масло и шоколад без калорий.

Недавно Джина Стюарт сообщила, что ее беспокоят боли в груди. Оказалось, что вмонтированные имплантаты токсичные. Сексуальная бабушка мира боится возвращаться к естественному размеру груди (второй), так как считает, что поклонники отвергнут ее.