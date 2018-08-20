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| | В Швейцарии скончался создатель первых в мире кварцевых часов в возрасте 100 лет

В Швейцарии скончался создатель первых в мире кварцевых часов в возрасте 100 лет

Сегодня, 19:00

Внук основателя организации по производству часов Jaeger-LeCoultre Рене Лекультр скончался в Швейцарии в возрасте 100 лет. Информацию об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на слова родственников погибшего.

 

Рене Лекультр известен, как создатель первых в мире кварцевых часов. Первая марка этого ручного механизма вышла в 1967 году и получила название Beta-1. Первые кварцевые часы показали публике на состязании точности среди хронометров. Мероприятие проходило в Швейцарии. Эти часы отлично себя зарекомендовали и позже ассоциировались у покупателей с практически идеальной точностью.

Лекультр открыл в Швейцарии центр электроники в 1984 году. Компания этого человека производит продукцию высокого качества. Кварцевые часы отличаются высокой точностью, поэтому они и завоевали популярность у покупателей. Сейчас всё больше людей переходит на современные гаджеты. Однако истинные ценители качественных изделий не меняют своих предпочтений и продолжают приобретать продукцию Jaeger-LeCoultre.


Домбровский Сергей
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