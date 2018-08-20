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| | В Токио замечено скопление НЛО

В Токио замечено скопление НЛО

Сегодня, 14:06

В Сети множество роликов, где зафиксирован полёт разнообразных НЛО. Вызывают опасения большие скопления неопознанных объектов, наводящих мысли уже не о разведке, а о вторжении инопланетян.

На одном из видео в Сети, снятом в Токио, отчётливо видно значительное количество странных светящихся точек на небе. Отчётливо видно свечение, хотя съёмка дневная, особенно когда камера приближает изображение. Загадочные точки перемещаются неспешно, однако причиной этому может быть не низкая скорость, а нахождение на большой высоте. Определённой траектории перемещения объекты не имеют.

                                                 

Зрители ролика начали строить предположения о природе предметов, снятых камерой. Категоричные были уверены – на Землю надвигается инопланетный флот для вторжения. Предполагали, что дневное время и большая высота были выбраны для маскировки. Нападение может начаться в любую минуту. Спокойные и склонные к скептицизму уверяли, что непонятные предметы, замеченные в небе над городом, всего лишь связка воздушных шаров, улетевших с детского праздника.


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