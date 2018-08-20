На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки

Западные СМИ утверждают, что у Меган Маркл появился настоящий повод для гордости, так как её платье украсит королевскую выставку. Стоит отметить, что Кейт Миддлтон придется кусать локти, так как её свадебное платье так высоко не оценили.

Британские журналисты проинформировали, что свадебное платье Меган Маркл стоимостью 200 000 фунтов стерлингов от Givenchy станет основным экспонатом на выставке в Виндзорском замке, которая пройдет в конце 2018 года. Королевские источники говорят, что платье будет выставлено на всеобщее обозрение и приведет тысячи посетителей в Виндзорский замок.

Также, на зависть Кейт Миддлтон, этим летом Британия увидела большой поток туристов со всего мира, благодаря пышной королевской свадьбе в мае. Доходы королевской казны выросли на 92 процента, так как туристы съезжаются в резиденцию королевы, чтобы увидеть, где принц Гарри и Меган Маркл поженились.

Светлана Славянская