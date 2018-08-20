Не знала, что беременна и чуть не умерла: Многодетная американка внезапно родила на полу в ванной

Неожиданное хотя и радостное событие произошло с 29-летней Сарой Бейли, проживающей в городе Мидлсбро в Северном Йоркшире. На момент рождения «незапланированного» малыша женщина уже воспитывала троих детей – сына Рио и близнецов Изабеллу и Тами.

На протяжении долгого времени многодетная Сара не догадывалась о своем «интересном» положении, не придавая значения различным симптомам беременности. Более того, тот факт, что во время попытки справить естественную нужду она испытала сильную боль, тоже не насторожил женщину. Но когда у американки открылось сильное кровотечение, ее 60-летняя мать Пэт все поняла.

Бабушке пришлось самостоятельно принять собственную внучку с весом, достигающим трех килограмм, названную впоследствии Дезирой. Однако на этом испытания для Пэт не закончились, так как после родов Сара лишилась сознания и чуть не умерла, а малышка перестала дышать. Их жизнь спасла бригада скорой помощи, находившаяся неподалеку, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Внезапные роды стали для американки шоком, поскольку она не переставала принимать контрацептивы, употребляла алкоголь и большую часть времени проводила на ногах. Кроме того, из-за расположения плаценты у Сары не «вырос» живот, как это происходило во время предыдущих периодов вынашивания.

Но несмотря на все произошедшее, Сара и ее бойфренд Дэвид Ли рады неожиданному подарку судьбы.

Пойда Анна