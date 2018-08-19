Локальный апокалипсис: Сильный ливень оставил Киев без асфальта

От дорог в центре столицы Украины почти ничего не осталось после прошедшего накануне дождя.

Улицы украинской столицы не только превратились в озера и реки из-за сильнейшего субботнего ливня, а и вовсе лишились асфальтного покрытия. В соцсетях киевляне и гости города публикуют фотографии с последствиями масштабного потопа. Очевидцы успели заснять, как обильные осадки затопили автомобили на дорогах - по данным местных СМИ дождю понадобилось меньше часа, чтобы «похоронить» Киев под водой.

Теперь же в городе после того, как прошел сильный ливень, не только повреждены канализационные системы, заблокированы автомобилями улицы или появились небольшие озера, как возле ТЦ «Гулливер», но и асфальт покрылся «дырками».

В соцсетях иронизируют, что Киев сейчас выглядит так, словно его посетил Годзилла, поскольку от дорог в центре города мало что осталось. Некоторые убеждены, что в столице произошел локальный апокалипсис, который оставил город без асфальта.

Настя Пересоль