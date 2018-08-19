В США перед выступлением Backstreet Boys рухнула входная арка

Из-за 14 пострадавших организаторам пришлось отменить концерт.

Инцидент зафиксирован в штате Оклахома. Мощнейший ветер снес арку. Конструкция концертной площадки WinStar World Casino and Resort рухнула на людей, ждавших выступление легендарного коллектива Backstreet Boys. Во время ЧП пострадали 14 почитателей творчества американской группы. Информацию опубликовали в соцсети Facebook.

Организаторы мероприятия сообщили, что сильнейший дождь в совокупности со штормовым ветром заставил упасть входную арку на поклонников творчества Backstreet Boys. 14 человек пришлось госпитализировать, двое из них уже выписались.

Выступление пришлось отменить. Повторное мероприятие намерены организовать в ближайшее время. Дату и время огласят позже.

Американский коллектив был знаменит в 90-е годы. Все 9 альбомов попадали в ТОП-10 влиятельного издания Billboard. Backstreet Boys был организован в 1993 году.