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| | В воде что-то было: В больнице Аризоны забеременели одновременно 16 медсестер

В воде что-то было: В больнице Аризоны забеременели одновременно 16 медсестер

Сегодня, 12:18

Девушки не думали, что беременность вызовет резонанс в больнице.

 

В скором времени 16 медсестёр уйдут в декретный отпуск. Забавное происшествие зафиксировано в штате Аризона, в городе Феникс. О такой информации сообщили 18 августа на телеканале CNN.

Все будущие мамочки работают в центральной больнице интенсивной терапии. Две забеременевшие сотрудницы ранее боролись с бесплодием. Медсестры отмечают, что даже не думали группой уйти в декрет, они не разглашали о личном планировании беременности.

Сейчас в столовой медучреждения есть специальное меню для женщин в положении. От себя повара добавили соленые огурцы и маслины, чтобы удовлетворить потребности будущих мам. Также беременным запрещают контактировать с туберкулезными больными и проводить химиотерапию.

Промежуток родов варьируется с октября 2018 по январь 2019 года. В скором времени в больнице будет катастрофически не хватать медицинских кадров. Тем временем в соцстях во всю шутят, заявляя, что в воде для купания явно что-то было. Этим комментаторы намекнули на случай в Турции, когда девушка призналась матери в беременности и заявила, что причиной тому мужчины в бассейнах.


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