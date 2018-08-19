iPhone спас жизнь мужчине и его собаке на горной дороге

Инцидент случился на узкой дороге, пролегающей на склоне горного хребта Бриндабелла на границе Нового Южного Уэльса. Пострадавший смог позвать на помощь и сообщить свое местоположение с помощью игрового приложения.

Мужчина ночью ехал по заснеженной горной дороге, когда его автомобиль временно утратил управление и соскользнул с насыпи, попав в ловушку. Несмотря на нависшую опасность, пострадавший не растерялся и смог выбраться из машины, вытащив также свою собаку, и начал подниматься по склону, дабы выбраться на дорогу, но их движение замедляла сильная метель.

В районе 22:00 по местному времени служба спасения получила сигнал о помощи, отправленный с помощью приложения на iPhone. Кроме того, игра Marco Polo помогла мужчине определить свое точное местонахождения, передав координаты сотрудникам экстренной службы. Пострадавший вместе с собакой около часа дожидался помощи при температуре -10° сильном ветре и снеге. Когда служба спасения приехала на место происшествия мужчина и собака уже сильно замерзли, но были живы. После оказания первой помощи и осмотра врачей выяснилось, что их жизням ничего не угрожает.

Пойда Анна