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| | Стюардессу уволили за секс-продажу ношенных колготок

Стюардессу уволили за секс-продажу ношенных колготок

Сегодня, 10:28

Стюардесса авиалинии British Airways спровоцировала «громкий» скандал, способный разрушить имидж компании. На видео она снимает с себя колготки, демонстративно обнюхивая их.

 

Стюардесса не просто выполняет провокационные действия, но и сообщает, что колготки не издают запаха, хотя она носила их в течение дня. При этом женщина не ограничилась одним видеороликом и решила пойти еще дальше. В последней рекламной кампании она расстегнула несколько пуговиц на форменной рубашке и послала в камеру воздушный поцелуй, добавив, что в этот раз носила колготки без нижнего белья.

Точные мотивы поступка стюардессы пока остаются неясными, однако вероятнее всего, они носят коммерческий характер, поскольку разрекламированные колготки стоят в интернет-магазине около 900 рублей. Более того, колготки, которые женщина носила без белья, уйдут с сетевого «аукциона» еще дороже.

По мнению некоторых пользователей, сложившееся положение вещей пугает народ, ведь оно свидетельствует о низкой заработной плате, заставляющей сотрудников авиалинии опуститься до подобной «торговли», дабы заработать средства на жизнь. Представители авиакомпании не оставили без внимания данный инцидент и уволили стюардессу за секс-продажу ношенных колготок. Свою позицию руководители аргументировали тем, что предъявляют очень высокие требования при найме персонала и считают, что сотрудники перевозчика должны соответствовать им и вести себя подобающе.


Пойда Анна
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