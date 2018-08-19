"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама Эксклюзивный HTC U12 PLUS FLAME RED теперь доступен в США и Канаде
| | В Северной Каролине НЛО перепутали с дирижаблем

В Северной Каролине НЛО перепутали с дирижаблем

Сегодня, 09:50

Загадочный объект в небе оказался всего лишь летательным аппаратом, используемым для рекламы и фотосъемок.

 

Недавно пользователи Сети бурно обсуждали неопознанный летающий объект, снятый очевидцами в Северной Каролине. Видео с НЛО в небе стало вирусным, собрав более миллиона просмотров. Пользователи выдвигали разные предположения. Некоторые были уверены, что в небе пролетели пришельцы, другие предположили, что на видео попал засекреченный самолет ВВС Соединенных штатов. Реалисты-пользователи доказывали, что очевидцы перепутали НЛО с обычным дирижаблем для съемок с высоты.



Последний вариант оказался самым верным. Позже увидевшие видеоролик владельцы того самого дирижабля заявили, что на камеру попал их аэростат, снимающий в тот момент гонки. Любителей НЛО разочаровала эта информация. Интерес к загадочному дирижаблю объясняется тем, что в Северной Каролине часто замечают НЛО-подобные объекты.


Мирослава Донцова
Новости по теме
В Турции очевидцы увидели в небе НЛО в виде персонажа из «Гарри Поттера»
В Турции очевидцы увидели в небе НЛО в виде персонажа из «Гарри Поттера»

На территории Турции очевидцы сняли на видео неопознанный летающий объект черно цвета. Пользователи Сети сообщили, что НЛО очень напоминает одного из основных…

Появилось видео, как в США очевидцы на автомобиле преследовали НЛО
Появилось видео, как в США очевидцы на автомобиле преследовали НЛО

На территории США местные жители штата Калифорния стали не только очевидцами НЛО, но и настоящими охотниками. В Сети появилось видео, как автомобиль преследует…

В США очевидцы сняли на видео черный «алмазный» НЛО
В США очевидцы сняли на видео черный «алмазный» НЛО

Очевидцы из американского штата Колорадо зафиксировали в небе инопланетный объект. Свидетели происшествия описали летающий аппарат, как черный «алмазный» НЛО.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости