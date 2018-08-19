В Северной Каролине НЛО перепутали с дирижаблем

Загадочный объект в небе оказался всего лишь летательным аппаратом, используемым для рекламы и фотосъемок.

Недавно пользователи Сети бурно обсуждали неопознанный летающий объект, снятый очевидцами в Северной Каролине. Видео с НЛО в небе стало вирусным, собрав более миллиона просмотров. Пользователи выдвигали разные предположения. Некоторые были уверены, что в небе пролетели пришельцы, другие предположили, что на видео попал засекреченный самолет ВВС Соединенных штатов. Реалисты-пользователи доказывали, что очевидцы перепутали НЛО с обычным дирижаблем для съемок с высоты.









Последний вариант оказался самым верным. Позже увидевшие видеоролик владельцы того самого дирижабля заявили, что на камеру попал их аэростат, снимающий в тот момент гонки. Любителей НЛО разочаровала эта информация. Интерес к загадочному дирижаблю объясняется тем, что в Северной Каролине часто замечают НЛО-подобные объекты.

Мирослава Донцова