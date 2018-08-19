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| | Google Maps снял странную фигуру инопланетянина за окном обычного дома

Google Maps снял странную фигуру инопланетянина за окном обычного дома

Сегодня, 09:30

Google Maps Street Vie часто захватывает людей и животных в неожиданных смешных ситуациях. Однако иногда в его поле зрения попадают и жуткие картины.

Загруженная на файлоообменник фотография самого обычного дома на углу улицы, привлекла внимание пользователей странным объектом за окном. Высокая и безволосая бледная фигура вызывает страх. Отчётливо виден высокий лоб и два глаза, пристально смотрящие на улицу. Сбоку от зловещей фигуры видны длинные тонкие пальцы, прислонённые к стеклу.

В комментариях пользователи предполагают, что они не могут принадлежать человеку. Высказывались различные версии происхождения странного изображения. Кроме гипотез о том, что эта странная и непонятная фигура – инопланетянин, высказывались и другие догадки. Например, что это сложившиеся причудливым образом бытовые предметы, приставленные к стеклу.

Google Maps не в первый раз снял изображения, которые невозможно объяснить. Например, на фото заброшенного шахтёрского посёлка с острова Хашима в Японии часто попадаются призрачные фигуры. Предположительно они принадлежат погибшим шахтёрам.


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