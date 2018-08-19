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| | Названы самые необычные услуги в отелях по всему миру

Названы самые необычные услуги в отелях по всему миру

Сегодня, 09:12

Во многих гостиницах есть всевозможные услуги, которые совпадают с остальными заведениями. Однако есть и уникальные предложения.

 

В интернете специалисты назвали самые необычные услуги в отелях по всему миру. Так, в Таиланде, в гостинице, которая находится в Чианг Рае посетители могут заниматься йогой на спине слона, предварительно положив на нее коврик. В отеле Берлина постоялец может петь не только в душе, но и записать свое произведение в одной из музыкальных студий. Однако с собой придется брать помощников. В США, в отеле в Нью-Джерси на крыше, которая выходит на местный парк и вид на океан работники заведения показывают фильмы. Днем данное место является зоной обычного отдыха. Помимо этого, посетители гостиницы в Омане могут примерять на себя роль знаменитого Джемса Бонда. Для посещения здания можно использовать не заезженный арендованный автомобиль, а пароплан вместе с профессиональным гидом.

Еще одним отелем, который предоставляет необычные услуги является заведение на Гавайях. Там, теннисисты могут позаниматься на кортах, которые оборудованы специальными камерами, записывающими все игры и анализирующими их в режиме реального времени.


Анна Котова
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