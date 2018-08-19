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| | На пляже Северной Каролины найден зуб давно вымершей акулы

На пляже Северной Каролины найден зуб давно вымершей акулы

Сегодня, 09:22

Уникальное открытие случайно сделала пара, совершавшая прогулку по пляжу Райтсвилл. Предположительно зуб принадлежал акуле мегалодон, населявшей воды океана в период миоцена и плиоцена.

 

Молодые люди Сидни и Брайан не могли понять происхождение своей находки, поэтому они позвонили родителям, которые, в свою очередь, пришли в восторг от увиденного. Пара похвасталась ей перед своими знакомыми, однако затем передала ее другу, который работает в специальной мастерской, специализирующейся на изготовлении ювелирных изделий из зубов акул.

Исследование подтвердило, что зуб, достигающий в длину 10 сантиметров, принадлежал древнему хищнику. «Мегалодон - самый большой хищник, который когда-либо существовал на планете, поэтому у него были самые большие зубы, которые только возможно найти. Поэтому, когда археологи находят нечто такое большое, то его легко распознать», - сообщили эксперты. При этом, поскольку мегалодон относится к классу доисторических существ, то его зубу насчитываются миллионы лет.


Пойда Анна
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