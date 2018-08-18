«Отличная парковка»: Огромная сточная яма в Уэльсе «засосала» автомобиль

Инцидент произошел на территории замка Craig Y Nos, расположенного неподалеку от Суонси в Южном Уэльсе. В результате неудачного стечения обстоятельств пострадал автомобиль, принадлежащий 54-летней Карен Дэвис, работающей помощницей в этом замке.

Карен и ее 30-летний сын Люк были шокированы увиденным, так как капот Fiat практически полностью был погружен в сточную яму, которая продолжала затягивать транспортное средство в расширившееся отверстие. После измерений выяснилось, что глубина провала достигала 7 метров.

Свидетелями инцидента стали посетители замка, сообщившие об этом местным служащим, однако когда к месту происшествия подошла владелица Fiat, его капот уже скрылся под землей, и им пришлось вызывать аварийщиков. Сначала Карен не могла осознать случившегося, восприняв перевернутый автомобиль как шутку, но затем она испугалась за его сохранность.

Рабочие на протяжении долгого времени вытягивали машину из сточной ямы с помощью тросов, прикрепленных к грузовику и Range Rover, так как кран не удалось вызвать. После извлечения Fiat они осмотрели автомобиль и пришли к выводу о необходимости ремонта, поскольку обе двери были смяты и не открывались, а панель вокруг лобового стекла полностью разломана. Сын язвительно заметил, что парковка, выбранная мамой, отличная, а огромная сточная яма очень живописно засосала автомобиль.

Пойда Анна