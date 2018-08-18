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| | Житель Грузии установил новый рекорд по скоростной сборке кубиков Рубика

Житель Грузии установил новый рекорд по скоростной сборке кубиков Рубика

Сегодня, 18:07

Результат Вако Марчиашливли превзошел прежнее мировое достижение и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

 

18-летний житель Грузии всего за одну минуту и 44 секунды успел полностью собрать шесть кубиков Рубика. В это время юноша находился под водой и задерживал дыхание. Представители Книги рекордов зарегистрировали новый результат в аквапарке в Тбилиси. Марчилашивли уже давно успешно выступает на подобных турнирах и два раза становился чемпионом Грузии в этой дисциплине. Однако сбором самой популярной в мире головоломки под водой он занимался впервые. Рекорд был установлен с одной попытки.

Вако улучшил прежний орезультат, который принадлежал американцу Энтони Бруксу. Четыре года назад он за минуту и 18 секунд собрал пять головоломок. Парень устанавливал рекорд, находясь в емкости, заполненной водой на два кубических метра. Грузин превзошел его результат аналогичным способом.

Рекорд по сборке кубика в привычных, а не экстремальных условиях, принадлежит американскому тинэйджеру Патрику Понсу. В прошлом году 15-летний школьник стал автором нового рекорда и собрал кубик всего за 4,69 секунды. Прежний показатель отличался от нового достижения на 0,05 секунды.


Дарья Светозарова
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