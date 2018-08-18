Чиновники Турции: The New York Times оправдывает терроризм

Турецкие власти, опираясь на американское издание, сделали вывод, что Усама бен Ладен должен быть героем.

Правая рука руководителя Турции Ибрагим Калын дал комментарий по поводу публикации The New York Times. В издании написали о гибели Исмаила Оздена, члена запрещенной организации в Турции (РПК). Журналист попытался оправдать терроризм. С таким заявлением Калын выступил в соцсети Twitter.

Калын подчеркнул, что если думать как авторы The New York Times, то экс-лидер террористической группы «Аль-Каида»* Усама бен Ладен должен быть всемирным героем.

«Это никак не журналистика, а попытка New York Times выставить в белом свете терроризм PПK», — отметил пресс-секретарь Турции.

Рабочая партия Курдистана (РПК) борется за права и равенства курдов, проживающих на территории Турции. Группировка является запрещенной в Турции.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда