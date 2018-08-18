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| | Чиновники Турции: The New York Times оправдывает терроризм

Чиновники Турции: The New York Times оправдывает терроризм

Сегодня, 16:11

Турецкие власти, опираясь на американское издание, сделали вывод, что Усама бен Ладен должен быть героем.

 

Правая рука руководителя Турции Ибрагим Калын дал комментарий по поводу публикации The New York Times. В издании написали о гибели Исмаила Оздена, члена запрещенной организации в Турции (РПК). Журналист попытался оправдать терроризм. С таким заявлением Калын выступил в соцсети Twitter.

Калын подчеркнул, что если думать как авторы The New York Times, то экс-лидер террористической группы «Аль-Каида»* Усама бен Ладен должен быть всемирным героем.

«Это никак не журналистика, а попытка New York Times выставить в белом свете терроризм PПK», — отметил пресс-секретарь Турции.

Рабочая партия Курдистана (РПК) борется за права и равенства курдов, проживающих на территории Турции. Группировка является запрещенной в Турции. 


* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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