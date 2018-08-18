Любящий подглядывать за сексом американец сел в тюрьму

43-летний мужчина обманным путём проникал в комнаты местных мотелей, выбирая именно те, где остановились молодые пары.

Тогда американец забирал все ценные вещи, после чего ещё и издевался над своими жертвами, заставляя их раздеваться и заниматься сексом. Для этого злоумышленник пользовался оружием, наставляя его на несчастных. Иногда мужчина не удовлетворялся подглядыванием, а ещё и вынуждал некоторых дам вступить с ним в интимную связь.

Преступную деятельность злоумышленник вёл с 2012 года, однако довести расследование по его делу до конца удалось только сейчас. Американцу предъявили столько обвинений, что у адвоката не нашлось должных пунктов для оправдания, и его подзащитный сел за решётку. Всего он получил 148 лет тюрьмы. Жертвы, присутствующие на суде, радовались, что прекратилось «царство террора», желая, чтобы их обидчик навсегда забыл о солнечном свете.

Ирина Летинская