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| | В США ветеринары делают из животных наркозависимых

В США ветеринары делают из животных наркозависимых

Сегодня, 15:05

В США огромное число лекарств, в большей или меньшей степени, обладают наркотическим эффектом. Специалисты обеспокоены возможными случаями передозировки и развитием наркозависимости.

Для употребления животным существует только один подходящий препарат. Однако, он делает их наркозависимыми. Проблема заключается в том, что среди людей данное вещество используется в совершенно не лечебных целях. Иногда даже для того, чтобы лишить человека жизни.

Ветеринары назначают этот препарат и даже не понимают, какие могут быть последствия, если его употребит человек. Это может привести к огромной по размерам зависимости, контролировать которую будет крайне тяжело. Некоторые хозяева питомцев специально просят назначить именно этот препарат - почти легальный наркотик.


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