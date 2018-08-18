В Сеть выложили видео испытания нового снаряда в ДНР

Этот снаряд предназначается для реактивной системы залпового огня «Чебурашка». Кадры видеозаписи обнародовали журналисты телеканала «Звезда».

На днях тестирование осколочно-фугасно-зажигательного снаряда состоялись на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Основная цель данного снаряда заключается в быстром уничтожении пехоты и легкобронированной техники.

В рамках процедуры испытания, которая была запечатлена на видео, военные измеряли и определяли точную плотность поражения цели осколками. Эти расчет стали возможными благодаря стендам, размещенным на определенном расстоянии от места активации заряда. Вышеупомянутая реактивная система залпового огня «Чебурашка» является разработкой военнослужащих из Донбасса, которым удалось добиться рекордной дальности стрельбы, превышающей девять тысяч метров.

Пойда Анна