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| | Суд приговорил стрелка из Флориды к пяти пожизненным срокам

Суд приговорил стрелка из Флориды к пяти пожизненным срокам

Сегодня, 01:30

Такую меру наказания получил Эстебан Сантьяго, после его нападения на аэропорт Форт-Лодердейл в начале минувшего года.

 

Суд Флориды приговорил стрелка к пяти пожизненным срокам и 120 годам тюремного заключения, назвав его действия «85 секундами зла», так как именно за данный промежуток времени его удалось арестовать. Судьи признали, что им было сложно отделить зло в действиях Сантьяго от зла в нем самом.

Стрелявший в аэропорту Флориды Сантьяго Эстебана имел нарушенную психику. Он рассказывал следствию о голосах в голове, якобы приказавшие ему открыть огонь. Определенное время перед нападением на авиагавань он лечился в психбольнице, после чего пришел в ФБР, где поведал о принуждении со стороны ЦРУ вступить в ИГИЛ*. В январе 2017 года уроженец Пуэрто-Рико во время выдачи багажа в аэропорту начал стрелять по людям, убив пять человек.

Ранее сообщалось, что убийцу школьника из РФ в США приговорили к пожизненному сроку. Обучавшегося в Штатах парня вместе с его товарищем застрелили перед их выпускным латиноамериканские наркодилеры, позже утверждавшие, что российский гражданин оказался случайной жертвой, выпущенные пули предназначались его другу. Суд приговорил главаря банды к пожизненному наказанию, его сообщники надеются получить гораздо меньшие сроки.


* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Никита Готский
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