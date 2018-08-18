Семья летчика Ярошенко вылетела в США для долгожданного свидания

Жена и дочь не видели заключенного в американской тюрьме Константина уже более семи лет. Всего летчик должен провести за решеткой 20 лет.

В город Данбери в штате Коннектикут семья Ярошенко отправляется в субботу, 18 августа. Жена россиянина Виктория поделилась с журналистами, чего ожидает от этой встречи. В последний раз она встречалась с супругом на вынесении приговора в 2011 году. С тех пор дочь Константина уже успела закончить школу, и теперь с нетерпением ждет свидания с папой. Во многом из-за желания дочери Виктория решилась на эту длинную поездку. Да и самому узнику нужна поддержка родных, хотя бы моральная.

А пережить Константину довелось немало: смерть матери, метания по тюрьмам. карцер и многое другое. Однако Виктория сомневается, что не навредит мужу своим приездом – вдруг это только разбередит рану? Уже сейчас Ярошенко переживает из-за того, как родственники пройдут таможню, справляется о ситуации каждый час, дает ценные советы. Виктория сообщила, что собиралась вылететь еще в конце июля, но произошла задержка с визами и вылет пришлось отложить. Длительность поездки зависит от многих факторов, в том числе от обстановки в США и материальных затрат. Собрать деньги на перелет ей помогли друзья, а жить она и дочь собираются в ста километрах от тюрьмы. Предварительно, они смогут видеть отца и мужа четыре раза в неделю, но не больше двух часов за одно свидание. Сувениры с родины они привезти не смогут. В США это строго запрещено. Единственное. чем они могут помочь узнику – долларами, на территории тюрьмы много магазинов.

Арестовали Константина Ярошенко в Либерии 28 мая 2010-го. Ему инкриминировали транспортировку кокаина. Ранее сообщалось, что с россиянином в американских тюрьмах обходятся ужасно, пытают и плохо кормят. Из-за неоказания ему медицинской помощи, мужчина вынужден заниматься самолечением. В Данбери нет врача, а заключенный нуждается в помощи гастроэнтеролога. Напомним, сам летчик вину не признает и считает дело сфабрикованным.

Дарья Светозарова