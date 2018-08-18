Скончался генсек ООН Кофи Аннан

Сегодня, 18 августа, в Швейцарии ушел из жизни Кофи Аннан, лауреат Нобелевской премии мира, которой был удостоен в 2001 году. Причина, по которой бывший генеральный секретарь ООН скончался, остается неизвестной. О кончине дипломата стало известно из Twitter-аккаунта международной организации по миграции ООН: "Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана". Зарубежные СМИ, со ссылкой на близких экс-генсека, сообщают, что незадолго до смерти Кофи Аннан страдал от болезни, но умер "мирно" в кругу родных - жены и детей.

СМИ назвают Аннана первым темнокожим лидером ООН, который встал во главе ООН в 1997 году и оставался руководителем на протяжении десятилетия. После завершения карьеры генсека при Организации Объединенных Наций Кофи Аннан являлся спецпосланником ООН и регулировал конфликт в Сирии.

Дарья Вольная