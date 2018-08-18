"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«Малолетки визжат»: Крики поклонников довели Бузову до слез «Без Диора и Шанель»: Миро признала свадьбу Поклонской лучше, чем у Навки Учёные выяснили, что свиньи способны узнать человека по лицу Меломан из Беларуси пострадал от взорвавшегося AirPods «Нечистая сила»: Волочкова получила оберег для борьбы с хейтерами Безопасно только в гробу: Трасса М-4 «Дон» снова ставит в тупик водителей В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева
| | Экипаж «Механика Погодина» предотвратил новую попытку проникновения на судно

Экипаж «Механика Погодина» предотвратил новую попытку проникновения на судно

Сегодня, 11:36

Члены экипажа воспрепятствовали попаданию на борт танкера сотрудников портовой инспекции. Российское судно было незаконно задержано в порту Херсон, несмотря на отсутствие прав на подобное решение.

 

Причина, по которой экипаж судна запретил инспекции попасть на борт «Механика Погодина», заключается в нелегитимности этих действий, лишенных правовых оснований. Кроме того, танкер временно задержали в порту без видимых на то оснований, руководствуясь исключительно анонимной жалобой о его якобы «неудовлетворительном состоянии».

За недельный срок задержания корабля представители инспекции портового контроля в обход закону не смогли составить и предъявить необходимый в подобных случаях список претензий. В свою очередь, капитан «Механика Погодина» сообщил главе администрации порта, что члены экипажа не имеют никаких претензий к состоянию судна и правилам его эксплуатации.


Пойда Анна
Новости по теме
Адмирал Комоедов предложил наказать Украину за задержание российского танкера
Адмирал Комоедов предложил наказать Украину за задержание российского танкера

 Он назвал задержание «Механика Погодина»  подлой инициативой, за которую Украине придется получить ответные меры. Комоедов уверен, что действия украинских…

На Украине угрожают арестовать очередное судно РФ
На Украине угрожают арестовать очередное судно РФ

 Борис Бабин, являющийся официальным представителем главы Украины в Крыму, рассказал о возможном задержании морского судна в порту Херсона. Дипломат заявил,…

Задержали, а вопросов нет: Претензии к экипажу российского судна «Механик Погодин» у СБУ отсутствуют
Задержали, а вопросов нет: Претензии к экипажу российского судна «Механик Погодин» у СБУ отсутствуют

 Данный экипаж был задержан в порту украинского Херсона. Сегодня об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей страничке в Facebook.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости