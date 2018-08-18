Экипаж «Механика Погодина» предотвратил новую попытку проникновения на судно

Члены экипажа воспрепятствовали попаданию на борт танкера сотрудников портовой инспекции. Российское судно было незаконно задержано в порту Херсон, несмотря на отсутствие прав на подобное решение.

Причина, по которой экипаж судна запретил инспекции попасть на борт «Механика Погодина», заключается в нелегитимности этих действий, лишенных правовых оснований. Кроме того, танкер временно задержали в порту без видимых на то оснований, руководствуясь исключительно анонимной жалобой о его якобы «неудовлетворительном состоянии».

За недельный срок задержания корабля представители инспекции портового контроля в обход закону не смогли составить и предъявить необходимый в подобных случаях список претензий. В свою очередь, капитан «Механика Погодина» сообщил главе администрации порта, что члены экипажа не имеют никаких претензий к состоянию судна и правилам его эксплуатации.

Пойда Анна