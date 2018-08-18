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| | Отец Меган Маркл назвал королевскую семью сектой

Отец Меган Маркл назвал королевскую семью сектой

Сегодня, 10:52

Имя герцогини Сассекской снова оказалось в эпицентре скандала из-за родственников, которые никак не желают смириться с ее изменившимся социальным статусом и уровнем жизни. Отец Меган Томас Маркл дал разгромное интервью, обвинив королевскую семью в многочисленных грехах.

 

В рамках интервью изданию The Sun Томас Маркл провел параллель между королевским двором и членами секты сайентологов, однако этого ему показалось недостаточно, поэтому он также сравнил их с персонажами картины «Степфордские жены».

По мнению отца Меган, королевской семье стоит стать более современной и открытой для общества, в противном случае она рискует потерять доверие населения Великобритании, которое уже начало отворачиваться от нее. Когда речь заходит о представителях королевской династии, они предпочитают «закрыть двери и окна, а также заткнуть уши, притворяясь, что ничего не слышат».

Томас Маркл переживает из-за своего неподобающего поведения, которое он продемонстрировал после бракосочетания дочери с принцем Гарри . Его многочисленные скандальные интервью, обвиняющие Меган в предательстве своей семьи, могли навсегда отвернуть от него дочь.


Пойда Анна
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