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| | Телеведущая Fox News заявила о победе США против «коммунистической Японии»

Телеведущая Fox News заявила о победе США против «коммунистической Японии»

Сегодня, 20:57

Также женщина отметила, что США – самая щедрая страна на Земле.

 

Айнсли Эрхардт, являющаяся ведущий телеканала Fox News, 16 августа заявила, что США смогли одолеть «коммунистическую Японию». О таком известии сообщают в журнале The Hill.

Эрхардт решила ответить американскому губернатору и демократу Эндрю Куомо. Политик считает, что США ничем не славилась и не была великой. Патриотка решила включить ум и сообразительность, но что-то пошло не так. Ведущая сразу же стала вопить, что Америка победила «коммунистическую Японию». Однако известно, что в стране никогда не было коммунизма. В ходе Второй мировой войны в Японии была диктатура.

Также Эрхардт подчеркнула, что «Америка - самая щедрая страна во всём мире». Ведущая не сомневается, что США лучшая страна на Земле.


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