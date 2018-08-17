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| | Тюрьма с виселицей и привидениями выставлена на продажу в Пенсильвании

Тюрьма с виселицей и привидениями выставлена на продажу в Пенсильвании

Сегодня, 19:49

Приобрести загадочный каменный музей с множеством призраков можно за 749 тыс. долларов.

 

В Пенсильвании каменная тюрьма с виселицей и привидениями выставлена на продажу Бетти Лу Макбрайд и ее мужем Томом. 84-летняя Бетти поведала, что в тюрьме тонны призраков.

Пара купила здание в 1995 году. Им удалось превратить 147-летнюю тюрьму в музей.

В 1800 году в шахты страны повалили иммигранты, охотясь за антрацитом. Здесь ирландцы встретились с дискриминацией, низкой оплатой и чудовищными условиями жизни. Они вместе с братскими профсоюзами попытались восстановить справедливость.

Кровь полилась рекой, жертвы были с обеих сторон. После убийства шахтеров начались восстания, а 21 июня 1877 года, в «черный четверг» в тюрьме округа Карбон за убийство были повешены 4 ирландских шахтера, а ещё 6 казнили в Поттсвилле. После расправы в этой тюрьме повесили также троих ирландцев. В камере №17 на правой стене остался вечный отпечаток руки ирландского шахтера. Его нельзя закрасить или заштукатурить. Арестант крикнул, что отпечаток будет доказательством его невиновности.

 Тайное сообщество шахтеров носило название «Молли Магуайрс», а одноименный фильм с Коннери 1970 года, посвящен страшным событиям Пенсильвании.


Татьяна Преображенская
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