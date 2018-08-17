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| | Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды

Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды

Сегодня, 18:20

После шоколадок и пончиков жительница австралийского города Сидней сумела начать питаться только здоровой едой и даже вышла замуж за того, кого любила с детства.


В 18 лет для девушки были доступны только просторные платья для беременных, потому что они были достаточно эластичны. Она регулярно употребляла жирную пищу, ни о чём не заботясь, однако всё изменилось, когда оказалось, что у неё диабет. Медики отметили, что девушка может умереть из-за осложнений, и тогда австралийка решила, что пора что-то менять.


Она перепробовала множество разнообразных диет и режимов, в итоге всё-таки выбросив одежду для будущих мам. Теперь уже 29-летняя жительница Сиднея может позволить себе наряды, как того диктует «мода для избранных». Перейдя на строгий режим питания, регулярно занимаясь в спортзале и обнаружив минус 60 кг на весах, она спокойно влезает даже в миниатюрные платья в стиле Vogue, которые, например, русский блогер Лена Миро в своё время назвала недоступными среднестатистическим женщинам.



Ирина Летинская
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